По словам эксперта, идею о всеобщей мобилизации в РФ не поддерживают.

Российское общество после слов президента страны Владимира Путина о том, что "Россия еще не начинала воевать" начало интересоваться, а почему аж 5 месяцев продолжается так называемая "спецоперация".

Об этом в комментарии ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Путин злится. Дело в том, что после его фразы о том, что Россия еще всерьез не воевала, росийское общество отреагировало крайне негативно. Они даже начали сомневаться в "святости" самого Путина. Они его начали обвинять и интересоваться, а что они делают 5 месяцев "спецоперации", почему она до сих пор еще продолжается", - пояснил эксперт.

По словам Жданова, это свидетельствует, что идею по всеобщей мобилизации в РФ не поддерживают. И если в Кремле завтра скажут, что пора помогать армии воевать с "нацистами", то это спровоцирует социальный взрыв. "Даже, если общество распадется надвое, то будет 50% мобилизованных, которые будут категорически против войны, они поломают всю потенциальную наступательную способность российской армии", - сказал Жданов.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Жданов отметил, что российская тактическая авиация вернулась на белорусские аэродромы и проводит интенсивные тренировки. Вдоль границ Украины в готовности к нанесению ракетных ударов продолжают находиться развернутые Россией "Искандеры".

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