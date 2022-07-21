Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал главные факторы для завершения войны в Украине.

Российско-украинская война продолжается с 2014 года - со времени, когда РФ аннексировала украинский Крым и ворвалась на Донбасс. Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается с 24 февраля 2022 года. ВСУ героически противостоят оккупантам. Тем не менее продолжительность войны в Украине зависит от многих факторов.

Как пояснил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью 24 канала, точно прогнозировать, когда закончится война – сложно. На этот вопрос пока никто не может дать ответ.

"Точно прогнозировать, когда закончится война – сложно. На этот вопрос никто не может дать ответ. Однако для этого должны быть определенные предпосылки", - отметил Данилов.

В частности, все зависит прежде всего от:

военных - каким образом они будут защищать Украину и как они будут ее освобождать от захватчиков;

поведения партнеров - насколько быстро они будут поставлять необходимое современное оружие для ВСУ.

По словам Данилова, россияне играют с миром в какую-то непонятную игру и считают, что этого никто не видит и не понимает. Однако Путину не удастся скрыть свои потери или другие преступления.

"Они приперлись в нашу страну, продолжают формировать все эти батальоны смертников, непонятно, зачем им это нужно... Весь мир понимает, что происходит, и, я могу сказать, весь мир понимает, чем это закончится для России", – заверил Данилов.

Напомним, ранее бывший главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что война России против Украины, скорее всего, завершится через четыре-шесть месяцев и превратится в своеобразный замороженный конфликт.

"Я вижу, что это будет подобно концу Корейской войны – то есть перемирие, милитаризованная зона между двумя сторонами, враждебность, продолжается, своего рода замороженный конфликт. Этого стоит ждать в период от четырех до шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать гораздо больше этого", – заявил Ставридис.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает возможным закончить войну с Россией до конца этого года.

В Институте изучения войны в то же время говорят, что Кремль готовится к затяжной войне с намерением захватить гораздо большую часть Украины, чем Донбасс.

Вас также могут заинтересовать новости: