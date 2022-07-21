Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что война в Украине продлится долго.

Об этом он заявил на брифинге после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-4"), которое проходило в виртуальном формате.

"Сегодня 147-й день после начала российского вторжения, незаконного и неспровоцированного, широкомасштабного, сильные против слабых. Эта борьба, скорее всего, будет длительным конфликтом", – заявил американский генерал.

Напомним, в США считают, что Донбасс для Украины не потерян. Воины ВСУ продолжают противостоять планам РФ по оккупации Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин убежден, что в войне наступил критический момент, но Россия просчиталась, что продержится дольше Украины на поле боя.

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