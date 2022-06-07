Россияне и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличие пыточных для украинцев.

Российские оккупанты в Мариуполе вербуют жителей захваченного города для работы в бывших местах наказаний, где обустроены пыточные.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Абоненты оккупационного мобильного оператора "Феникс" в Мариуполе в последние дни получат такую рассылку от так называемого "минюста ДНР". Оккупанты вербуют рабочих в концентрационные фильтрационные лагеря", - написал он и опубликовал скриншот такой рассылки.

Он акцентировал, что россияне и их сателлиты уже даже не скрывают ни адреса, ни наличие пыточных для украинцев.

"Нехватка кадров связана с расконсервацией прежних мест отбывания наказаний. Наполнение их происходит в первую очередь через усиленные фильтрационные мероприятия. Нацизм 21 века выглядит именно так", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе по данным властей остается более 100 тысяч жителей. Ситуация в городе катастрофическая, давно нет света, воды. Город практически разрушен российскими оккупантами.

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе приняли решение об усилении "режима фильтрации", украинских волонтеров и чиновников сажают и расстреливают.

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