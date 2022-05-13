На весь город выделяют 3 тысячи продуктовых наборов.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как реальность отличается от пропагандистской картинки оккупантов.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что сейчас в городе наблюдается ежедневные очереди за едой в "‎Метро"‎.

На видео можно увидеть, что захватчики превратили супермаркет в так называемый "центр помощи".

"Там, где на 150 тысяч населения 3 тысячи продуктовых наборов ежедневно от оккупантов. На фото: пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах" вынуждены собирать остатки еды в мусоре", - сообщил он.

Ранее Андрющенко рассказал, как россияне планируют контролировать жителей Мариуполя.

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