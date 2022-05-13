Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как реальность отличается от пропагандистской картинки оккупантов.
Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что сейчас в городе наблюдается ежедневные очереди за едой в "Метро".
На видео можно увидеть, что захватчики превратили супермаркет в так называемый "центр помощи".
"Там, где на 150 тысяч населения 3 тысячи продуктовых наборов ежедневно от оккупантов. На фото: пожилые люди из-за невозможности получить помощь и еду в "гуманитарных штабах" вынуждены собирать остатки еды в мусоре", - сообщил он.
Ранее Андрющенко рассказал, как россияне планируют контролировать жителей Мариуполя.