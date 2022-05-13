В городе не работает канализация, вскоре на улицах могут появиться нечистоты.

В окруженном российскими террористами Мариуполе частично появилась вода и электроэнергия.

Об этом пишет у себя в Телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он также показал, как сейчас выглядит одна из улиц города. Вода ожидаемо появилась на дорогах из-за прорывов, для ремонта мощностей у оккупантов нет.

"Электричество появилось в инфраструктурных объектах, в частности, в больнице №2 и в гуманитарных штабах. Мощности электричества критически не хватит, ее достаточно для иллюзии улучшения", - сообщил Андрющенко.

По его словам, система канализации так и не запущена. Поэтому вслед за водой на тротуарах ожидается выход канализации наружу.

"Также при отсутствии очистных сооружений, скорее всего, оккупанты дойдут до прямого сброса нечистот прямо в море", - говорится в сообщении советника мэра Мариуполя.

Оккупация Мариуполя - что известно

Российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.

16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Под завалами погибло около 300 человек.

1 мая началась эвакуация гражданских, которые прятались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

8 мая на брифинге с территории завода "Азовсталь" офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что бойцы не получают никакой помощи и остались с врагом один на один. Он также добавил, что бойцы не намерены сдаться в плен и будут вести боевые действия до последнего.

При этом российские оккупанты пытаются скрыть настоящее количество погибших в Мариуполе. Советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что "пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами".