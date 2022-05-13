Оккупанты пытаются осуществить полную интеграцию Мариуполя в состав России.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявляет, что оккупанты планируют контролировать население в городе через банды.

Об этом Андрющенко сообщил во время онлайн-брифинга во Львовском медиацентре "Украина".

"Мариуполь очень показателен. То, что мы знаем и слышим от даже россиян и их окружения, от коллаборантов в середине города, Мариуполь им не нужен как таковой, поэтому никто не работает над улучшением гуманитарных условий", - сказал Андрющенко.

Он добавил, что Мариуполь для оккупантов - это как "точка на карте".

"Но это невозможно из-за минирования, потопления судна, то есть это очень затратно и нет смысла. Фактически он будет превращен в некое настоящее гетто, и мы видим, что отсутствие оккупационного корпуса указывает на то, что они пойдут путем маргинализации населения, создания и поддержания всяческих банд, и (установления) контроля банды над всеми другими жителями города", - отметил Андрющенко. По его мнению, это худший сценарий, который может быть.

Также он сказал, что ранее наблюдались попытки легализовать оккупационный режим и вхождение в состав России через "референдумы", и даже озвучивалась дата 15 мая. "Сейчас мы не видим подготовки к этому, но мы видим усиление интеграции Мариуполя в российские процессы", - сказал советник мэра и добавил, что речь идет о системе образования, мобильной связи и о планах захода российской банковской системы.

"Мы видим полную интеграцию в Россию. Мы уверены, что в ближайшее время, как будет каким-то образом решен вопрос с "Азовсталью" (мы надеемся на хорошее для нас), когда они смогут сказать, что Мариуполь полностью оккупирован, мы не сомневаемся, что пройдет фактическая аннексия Мариуполя без каких-то там дополнительных образований в правовом поле", - подчеркнул Андрющенко.

Ранее сообщалось, что улицы Мариуполя начало затапливать водой.

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