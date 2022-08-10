Но, по словам главы области, на Луганщине и на большей части фронта ситуация более-менее стабильная.

Российские оккупанты все больше привлекают частные военные компании, чтобы достичь хотя бы минимальных успехов на Луганщине.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас РФ привлекла очень много частных военных компаний, тех самых "вагнеровцев". Их бросают, чтобы получить какой-то успех в своих наступлениях. Но как на Луганщине ситуация не изменилась, да и по большей части фронта ситуация более-менее стабильная, хоть и тяжелая", - сказал он.

Гайдай отметил, что сейчас для украинцев существует три способа эвакуироваться из Луганщины.

"Один вариант – это пешком через Харьковскую область - это не очень безопасно, потому что маршрут обстреливается. Второй вариант, это очень долго, потому что очереди большие - это через Запорожскую область. Третий вариант более дорогой, где-то 400 евро, но он более безопасный – это через Россию и Балтийские страны. Нужно будет ехать где-то трое суток, чтобы добраться на подконтрольную Украине территорию", - рассказал глава ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ обнаружили на Донбассе группировку сербских наемников.

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