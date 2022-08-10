Есть основания полагать. что на этом участке фронта иностранных наемников намного больше, чем самих российских военных.

Украинские защитники обнаружили в Донецкой области воюющее на стороне РФ подразделение сербских наемников, которое возглавляет террорист по прозвищу "Седой".

Об этом сообщил командир украинской армии по Донецкому участку фронта Роман Сологуб, передает Report.

По его словам, именно "Седой" занимается вербовкой наемников для участия в войне против Украины, в том числе из Сербии.

"В настоящее время украинская армия успешно уничтожает противника с помощью беспилотников, оснащенных боеголовками. В зону действия нашей группы попало российское террористическое военное подразделение, возглавляемое террористом по прозвищу "Седой". Именно он и занимается вербовкой наемников, в том числе из Сербии", – рассказал командир.

Сологуб со ссылкой на соответствующие разведывательные данные добавил, что на этом участке фронта иностранных наемников намного больше, чем самих российских военных.

Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что командованию РФ все труднее пополнять разбитые в Украине подразделения: "Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Русскому командованию все труднее пополнять подразделения, которые несут потери в развязанной им бессмысленной войне".

При этом российская пропаганда продолжает врать, выдумывая несуществующие победы и покрывая преступления своей армии и наемников.

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