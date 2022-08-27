Сергей Хлань отметил, что в некоторых селах отсутствует свет с первых дней оккупации, но люди все равно остаются там

Во временно оккупированном Херсоне и области снова перебои со светом. Многие жители не хотят выезжать даже несмотря на трудности.

Об этом рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook.

"Сегодня снова перебои со светом в крупных городах области и непосредственно в Херсоне. Что касается сел, то есть те, в которых электроснабжение отсутствует с первых дней оккупации, но люди все равно остаются там и не хотят никуда ехать", - говорится в сообщении.

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При этом он сообщил, что жителям области приходят в Viber манипулятивные соцопросы относительно отношения к России.

"Настроения наших людей неизменны - ненависть к врагам. Оккупантам даже приходится вывешивать угрозы в объявлениях, пугают людей, чтобы не срывали триколоры, потому что накажут. Но каждый день населенные пункты области просыпаются, а на столбах сине-желтые ленты, украинские символы и плакаты, потому что люди Херсонщины - несокрушимые", - подытожил Хлань.

Как ранее сообщал УНИАН, мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что в результате обстрелов российских оккупантов город Энергодар Запорожской области полностью остался без света и воды. Город в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы

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