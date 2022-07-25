Возле Высокополья ситуация бойцов ВСУ усложнилась. Российские оккупанты перебросили военную технику.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексея Арестовича во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгином.
"У Высокополья наши немного не то сделали, с моей точки зрения. И если не совсем упустили возможность, то существенно усложнили себе жизнь", - отметил советник главы ОП.
По его словам, враг перебросил в указанный район артиллерию и авиацию. При этом он указал, что захватчики ударили по украинским защитникам, которые пошли в наступление
"Там обстановка выровнялась. Они (оккупанты - УНИАН) не могут контратаковать и предпринимать какие-либо активные действия, а мы не можем взять. Кто первый резервы подтянет, тот и молодец, тот и победил", - подытожил Арестович.
Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины в течение минувших суток взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в Херсонской области.
Кроме того, украинские защитники в воскресенье не дали врагу продвинуться в селах Калиновской громады (Сухой Ставок, Андреевка) и Великоалександрвской громады (Давидов Брод, Белогорка, Брускинское).