Советник главы ОПУ отметил, что захватчики ударили по украинским защитникам.

Возле Высокополья ситуация бойцов ВСУ усложнилась. Российские оккупанты перебросили военную технику.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексея Арестовича во время разговора с российским правозащитником Марком Фейгином.

"У Высокополья наши немного не то сделали, с моей точки зрения. И если не совсем упустили возможность, то существенно усложнили себе жизнь", - отметил советник главы ОП.

По его словам, враг перебросил в указанный район артиллерию и авиацию. При этом он указал, что захватчики ударили по украинским защитникам, которые пошли в наступление

"Там обстановка выровнялась. Они (оккупанты - УНИАН) не могут контратаковать и предпринимать какие-либо активные действия, а мы не можем взять. Кто первый резервы подтянет, тот и молодец, тот и победил", - подытожил Арестович.

Как ранее сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины в течение минувших суток взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры в Херсонской области.

Кроме того, украинские защитники в воскресенье не дали врагу продвинуться в селах Калиновской громады (Сухой Ставок, Андреевка) и Великоалександрвской громады (Давидов Брод, Белогорка, Брускинское).

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