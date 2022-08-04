В Херсоне ночью были взрывы в районе железнодорожного моста.

В Херсоне в ночь на 4 августа зафиксировали взрывы и пожар. Эти события касаются железнодорожного моста.

Об этом глава Херсонского областного совета Александр Самойленко рассказал в эфире "Эспрессо".

По его словам, пока нет полной информации касательно ночных событий.

"Сегодня ночью в городе были мощные взрывы и пожар, которые связаны с железнодорожным мостом. У нас два Антоновских моста в Херсоне - автомобильный и железнодорожный, ночные события касаются железнодорожного моста. Пока еще не имеем полной информации, что и как произошло. Такие новости добавляют оптимизма, потому что останавливают движение оккупантских колонн, которые пытаются перебрасываться на правый берег Днепра", - отметил председатель облсовета.

Самойленко уверен, что ВСУ делают все для освобождения Херсонщины в ближайшее время.

Напомним, несколько ранее сообщалось, что на правобережье Херсонской области ВСУ разрушили систему управления и обеспечение армии РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: