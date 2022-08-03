На правом берегу Херсонской области оккупанты собирают крупные формирования десантных войск.

На правобережье Херсонской области ВСУ разрушили систему управления и обеспечения армии РФ.

Об этом заявил военный эксперт Александр Коваленко для "Эспрессо".

"Складывается такое впечатление, что они пытаются именно на правом берегу Херсонской области сконцентрировать почти весь свой потенциал десантных войск, которые присутствуют в Украине. Надо заметить, что они используют ресурс 35-й общевойсковой армии, хотя это использование сомнительно, потому что она в большинстве сконцентрирована на левом берегу области. Возникает вопрос - как они обеспечат техническую переброску бронетанковых подразделений, обеспечение боеприпасами и горюче-смазочными материалами этой группы войск, которая набирает рекордные показатели в этом районе", - отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что HIMARS дотягивается до важных объектов армии РФ.

"У них на правобережье Херсонской области полностью разрушена система управления и система обеспечения. Почти все склады на этой территории ютятся почти до берега Днепра. Россияне пытаются делать невозможным использование HIMARS по этим объектам, хотя это невозможно. До ближайших позиций ВСУ 20-40 километров, то есть HIMARS способен уничтожать эти объекты, это лишь вопрос времени. Система обеспечения и управления там несовершенна и неэффективна", - добавил эксперт.

Ранее военная ВСУ рассказала, что оккупантам будет труднее зимой, ведь украинские воины готовы лучше к зимнему периоду.

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