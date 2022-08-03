Вероятно, число желающих покинуть Херсон и его окрестности возрастет.

В результате украинского удара по российскому эшелону с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины маловероятно, что железнодорожное сообщение, соединяющее Херсон с Крымом, останется в рабочем состоянии.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Военные аналитики добавили, что, вероятно, число желающих покинуть Херсон и его окрестности возрастет. "Это создаст нагрузку на транспортные узлы и маршруты, что, вероятно, приведет к принятию мер по контролю за движением", - говорится в отчете.

Как уточняют в Британии, оккупанты, скорее всего, отремонтируют железнодорожную ветку, сообщающую оккупиррованные Херсонскую область и Крым, в течение нескольких дней, хотя она останется уязвимой.

Вместе с тем российские силы будут пытаться использовать паромную переправу вместо Антоновского моста в Херсоне для переброски техники.

"Россия обустроила паромную переправу вместо поврежденного Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне для использования в гражданских целях. Однако российские вооруженные силы почти наверняка будут использовать его для переброски войск и материально-технического снабжения", - сообщают в британской разведке.

Как писал УНИАН, накануне ВСУ в Херсонской области уничтожили эшелон с техникой оккупантов из более чем 40 вагонов.

По данным разведки, погибли все машинисты и инженеры компании "Российские железные дороги", которые осуществляли транспортировку военного груза из Крыма в Херсонскую область.

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