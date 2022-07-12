На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементьевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

Украинские защитники отбили вражескую попытку штурма в направлении Дементьевки на Харьковщине.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6: 00.

В частности, на Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементіївка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

"Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементьевки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, аналитики ISW предположили, что российский президент Владимир Путин готовит почву для аннексии Харьковской области. В этом контексте эксперты отмечают подписание Путиным указа, упрощающего процесс получения российского гражданства для всех украинцев.

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