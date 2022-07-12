В частности, в Золочевской общине снаряд попал в частный дом - погибли двое мужчин, а в Дергачах в результате обстрела пострадали три человека, которых госпитализировали.

Вследствие вражеских обстрелов на Харьковщине за сутки погибли семь человек, пострадали - 34.

Об этом говорится в переданной журналистам сводке Харьковской областной военной администрации по ситуации в регионе по состоянию на 8:00.

"Харьков: ночью россияне выпустили 2 ракеты, упали на открытую территорию между домами и админзданием. Предварительно пострадавших нет. Проводится осмотр территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по области оккупанты обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский районы.

В частности, в Золочевской общине снаряд попал в частный дом - погибли двое мужчин, а в Дергачах в результате обстрела пострадали три человека, которых госпитализировали.

"В результате обстрелов оккупантов за сутки на Харьковщине погибли 7 человек, пострадали - 34", - отметили в ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, 11 июля председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение суток оккупанты массированно обстреливали мирное население Чугуевского, Изюмского, Богодуховского и Харьковского районов области.

Пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, объекты АПК. Возникло несколько пожаров, горели лесополосы, трава и камыш. В Богодуховском районе госпитализировали 41-летнего мужчину.

Позже стало известно, что в результате обстрела российскими оккупантами пгт. Золочев Харьковской области погибли два человека.

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