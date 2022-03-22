Всего в Харькове в результате действий оккупантов разрушено более 600 домов.

В Харькове за ночь зафиксировано более 80 обстрелов.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в эфире информационного марафона.

По его словам, в Харькове оккупанты увеличили количество артиллерийских обстрелов.

"Мы зафиксировали 84. Пострадали районы Салтовки, Даниловки, Холодной Горы, район ХТЗ, так же активность врага была в Дергачах, Циркунах и на Чугуевском направлении", – сказал Синєгубов.

В целом, по словам главы ОВА, в Харькове в результате действий оккупантов разрушено более 600 домов.

Он добавил, что на Чугуевском направлении сегодня утром был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат российских захватчиков.

Кроме того, Синегубов сообщил, что власти постараются организовать гуманитарный коридор в город Изюм, где сложилась критическая ситуация.

"Если будет подтвержден зеленый коридор, мы отправимся, автобусы готовы и гуманитарный груз также", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, с начала войны на Харьковщине погибло более 250 мирных жителей. Среди них 14 детей.

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