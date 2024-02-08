На Купянском направлении украинские защитники отбили три атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области.

В течение суток на фронте российские оккупанты, в частности пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины и совершили безуспешные штурмовые действия. Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

В частности, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинскими защитниками были отбиты три атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили девять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны было отбито восемь атак оккупантов неподалеку Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

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"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где было отбито 22 атаки.

"На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении наши защитники отбили две атаки противника западнее ивового и Работиного Запорожской области", - сообщили в Генштабе.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны и в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

"Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил четыре безуспешных штурмовых действия", - отмечается в сообщении.

В то же время, украинские воины своими активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Ранее аналитики OSINT-сообщества DeepState сообщили, что Россия оккупировала около 18% территории города Авдеевка Донецкой области. Ведутся штурмы в частном секторе на севере населенного пункта.

По данным аналитиков, россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку. В то же время происходит насыщение застройки личным составом противника, который продолжает давить.

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