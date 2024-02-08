Отмечается, что в ближайшие недели российские оккупанты продолжат наступательное давление на Авдеевку.

Российские захватчики при наступлении на Авдеевку увеличили на 66% применение воздушных ударов управляемыми авиабомбами. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

В частности, Авдеевка остается главной целью российских операций. Россияне продолжают атаковать в юго-восточной черте города, где происходят уличные городские бои.

"В течение последних двух недель, вероятно, что российские силы провели ротацию дополнительных сил в сектор Авдеевки, усиливая давление на украинские позиции в городе. Украина продолжает осуществлять контратаки для обеспечения использования основного маршрута снабжения", - отмечает разведка.

В то же время, российскими оккупантами в течение последних четырех недель было запущено в направлении украинских позиций в Авдеевке около 600 управляемых снарядов из тактической авиации.

Как отмечает разведка, 5 февраля 2024 года россияне во время боевых вылетов авиации увеличили количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами с 30 до 50 в сутки, что является увеличением на 66% за последние две недели. Однако, российские истребители вынуждены запускать боеприпасы с такого расстояния, которое уменьшает их точность в связи с постоянной угрозой от украинских систем ПВО.

"Россия, почти наверняка, продолжит наступательное давление в этом районе в течение следующих нескольких недель, в значительной степени используя тактическую воздушную силу для поддержки ее усилий", - подчеркивает разведка.

Бои за Авдеевку - актуальное

Как сообщал УНИАН, с 1 января российские оккупанты нанесли уже более 800 авиабомбовых ударов по Авдеевке. Город рушится ежедневно. От российских ударов многоэтажные дома складываются как карточные дома.

По данным аналитиков OSINT-сообщества DeepState, российские захватчики оккупировали около 18% территории города Авдеевка. В частности, россияне перешли железнодорожный мост и пытаются через частный сектор пробиться в направлении автобазы и знака на въезде в Авдеевку.

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