Президент подчеркнул, что военный потенциал Украины растет.

Бои продолжаются, Донецкое направление держится, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Российская агрессия исчерпается только тогда, когда российские амбиции... на фронте, в политике, в экономике, в юридической плоскости... не будут иметь никакой другой альтернативы, кроме проигрыша...",- отметил он.

Зеленский добавил, что сейчас государство-террорист и его пропагандисты распространяют слухи о захвате Соледара, который почти полностью разрушен оккупантами.

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По мнению главы государства, они будут подавать и уже подают это своему обществу как победу и таким образом, чтобы поддерживать мобилизацию, чтобы давать надежду тем, кто за агрессию.

"Но бои продолжаются, Донецкое направление держится и мы без перерыва даже на один день делаем все, чтобы усилить украинскую оборону, наш потенциал растет. Танки западного образца - это работа всей нашей антивоенной коалиции и это новый уровень нашего потенциала", - сказал он.

Бои за Соледар - актуальные новости

ВСУ продолжают удерживать Соледар, несмотря на многочисленные попытки русских его захватить и перебить пути снабжения украинской армии на Донецком направлении.

После неудачных штурмов РФ перебросила дополнительные отряды "вагнеровцев". Бои за контроль над городом продолжаются до сих пор.

Российские оккупанты подтверждают огромные потери среди наемников ЧВК, сам Пригожин это тоже не скрывает – в то же время он неожиданно похвалил профессионализм обороны ВСУ.

По мнению западных экспертов, действия россиян под Бахмутом могут дать шанс ВСУ пойти в контрнаступление: украинская армия фактически "перемалывает" наступательные ресурсы врага.

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