Жителям Херсонской области напомнили о мерах безопасности / censor.net

Жителям Херсонщины, которые находятся на оккупированной территории, нужно быть готовым к принятию мер по собственной безопасности и безопасности своих близких.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонской ОВА Юрий Соболевский.

На фоне новостей о начале большого контрнаступления украинской армии на Херсонском направлении, Соболевский напомнил несколько базовых мер, которые помогут сохранить жизнь во время обстрелов.

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"Находитесь как можно ближе к безопасным местам, сделайте запасы еды и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи. Не подходите к окнам! Если рядом с вами находятся военные объекты орков - по возможности переезжайте к родственникам или друзьям! Эти действия могут спасти вас и ваших близких", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Юг" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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