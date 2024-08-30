Силы обороны сейчас не имеют потерь позиций, а на некоторых участках положение улучшается.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий рассказал, что из Запорожья российские захватчики перебросили небольшое количество личного состава на другие направления, в том числе в Курскую область РФ. В результате, ситуация на части юга Украины относительно стабилизировалась. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, с начала суток и до семи утра в районе Работино на Ореховском направлении зафиксировано одно штурмовое действие противника. Этот штурм, который противник проводил малой пехотной группой и без использования бронетехники, отбит.

"Если говорить об общей обстановке, наши подразделения продолжают ведение оборонительной операции и одновременно принимают меры для улучшения тактического положения и устойчивости обороны. При том, что мы не имеем потерь своих позиций, на некоторых участках положение улучшается. При этом это происходит, как на Херсонщине - на левобережных плацдармах Днепра, так и на Ореховском направлении", - сказал Лиховий. Видео дня

Он добавил, что зона ответственности "Таврии" по сравнению с другими направлениями самая спокойная. Например, за вчерашние сутки здесь было отражено три штурма противника, все они происходили на Ореховском направлении. По словам спикера, с начала этой недели было отражено 19 штурмов.

По его словам, на Покровском направлении столько происходит штурмов пехоты (по земле) за полдня, сколько в зоне ответственности Таврии за эту неделю.

"Но это еще одно доказательство того, что у россиян нет ресурса для ведения активных, эффективных и наступательных действий на нескольких направлениях одновременно", - отметил Лиховий.

По его мнению, по состоянию на сейчас, оккупанты перебросили из Запорожья небольшое количество своих подразделений на другие направления. В результате, здесь у них просто нет ресурса для того, чтобы вести активные боевые действия и продвигаться. В то же время на Херсонщине, по данным военного, присутствие подразделений врага остается неизменным.

Также Лиховий добавил, что за вчерашние сутки оккупанты совершили 270 обстрелов из артиллерии по позициям ВСУ, при этом было использовано почти 1400 боеприпасов. По его словам, по сравнению с интенсивностью обстрелов двухнедельной давности изменений нет. Но если сравнить с событиями полуторамесячной давности, то, видимо, оккупанты экономят снаряды для других направлений.

"Если сравнивать с июлем, то сейчас ежедневно захватчики используют меньше где-то на 500-1000 боеприпасов", - объяснил спикер.

Он предположил, что это может быть также результатом работы подразделений ВСУ, которые сокращают возможности противника по логистике. Только за 29 августа, по словам спикера, украинские ракетчики нанесли три удара по различным важным объектам противника.

"И авиация Воздушных сил еще три удара нанесла... И, кроме того, именно с Запорожского направления определенную небольшую часть враг перебросил на другие направления, в частности в Курскую область. Поэтому имеем здесь определенную стабилизацию. Которая проявляется и в уменьшении пехотных штурмов и в использовании артиллерии противника, в том числе", - добавил Лиховий.

В то же время, по его словам, остается очень высокая активность вражеской авиации. За минувшие сутки противник нанес 5 ударов с использованием 11 КАБов.

"Все они были по Херсонщине, где противник не уменьшает своего присутствия", - сказал спикер.

Также россияне совершили 180 сбросов с коптеров с использованием почти 300 боеприпасов, в том числе 4 - с ядовитыми веществами. Кроме того, российские оккупанты применили против Сил обороны 257 FPV-дронов со взрывчаткой.

Ситуация на южном направлении

Напомним, 29 августа Лиховий рассказал, что россияне возобновили штурмовые действия пехоты на юге. Он объяснил, что в зоне ответственности "Таврии" были трое суток в районе Дня Независимости Украины - 22-23-24 августа, когда не было ни одного штурмового действия врага, а сейчас оккупанты прибегают к применению малых пехотных групп.

Военный уточнил, что на Запорожье противник в районе Работино не оставляет попыток проснуться севернее Орехово через Малую Токмачку.

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