Враг сбрасывает на украинских защитников боеприпасы с отравляющими веществами.

На Приднепровском (левобережье Херсонщины) и Ореховском (Запорожская обл.) направлениях российские оккупанты возобновили штурмовые действия. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Можно сказать, что россияне возобновили штурмовые действия, возобновили активность пехоты... По состоянию на 7 утра отбито три штурма противника на Ореховском направлении - в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино...", - сказал Лиховой.

Он рассказал, что в зоне ответственности операционной зоны "Таврия" в течение трех суток - 22-23-24 августа - не было ни одной штурмовой атаки врага, однако сейчас оккупанты прибегают к применению малых пехотных групп. Военный уточнил, что в Запорожской области противник в районе Работино не оставляет попыток продвинуться севернее Орехова через Малую Токмачку.

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Также пехотные штурмы имеют место и на левобережье Херсонщины, где, в частности, позавчера были отражены две атаки врага.

Лиховой подчеркнул, что россияне не прекращают использовать против Сил обороны артиллерию, ударные беспилотники.

"Работает армейская авиация - как вражеская, так и наша. При этом наши войска принимают меры по усилению устойчивости обороны и некоторые позиции удается отбить... Нет дня, чтобы враг не применил против нас управляемые авиационные бомбы, но их количество меньше, в частности, по сравнению с севером Украины и Донецкой областью. В течение вчерашних суток на нас было сброшено два КАБа. Это очень свирепое оружие, которое может наносить значительный ущерб нашим позициям, и помогает противнику в его действиях", - пояснил Лиховой.

По его данным, ежедневно враг осуществляет около 200 обстрелов из артиллерии против Сил обороны.

"Но я замечаю, что количество боекомплекта, который россияне применяют, постепенно уменьшается. Например, по состоянию на сейчас где-то 1200 боеприпасов в течение суток использовано врагом во всей операционной зоне "Таврия". Это где-то на 1 тыс. меньше, чем месяц-полтора назад", - рассказал спикер.

По его словам, враг также вчера применил около 260 ударных дронов, большое количество FPV-дронов, три ударных БпЛА типа "Ланцет". Также россияне совершили 152 сброса с БпЛА различных модификаций с использованием 309 боеприпасов.

"К сожалению, 11 из них были с использованием отравляющих веществ", - подчеркнул Лиховой.

В то же время Силы обороны в Запорожской области в течение 24-25 августа попали сразу в три больших зенитно-ракетных комплекса противника - два ЗРК "Тор" и "Бук-МЗ".

"С начала августа уничтожено всего 11 зенитно-ракетных комплексов противника. Это означает, что освобождается небо для нашей авиации", - подчеркнул военный.

Последние данные о потерях вражеской техники на юге

Недавно на юге Украины российские оккупанты потеряли десятки единиц вооружения и техники, в том числе - зенитно-ракетный комплекс "Тор", телекоммуникационный комплекс "Азарт", реактивную систему залпового огня "Град".

Ранее на южном направлении подразделения ВСУ поразили радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка", анализирующий данные с использованием элементов искусственного интеллекта.

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