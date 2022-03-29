Врач-акушер пострадал прямо во время работы, ему посекло спину стеклом.

На Луганщине ранило врача-акушера, принимавшего роды. Он закрыл собой роженицу и малыша.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На войне особенно поражает мужество людей мирных профессий. На минувшей неделе врач-акушер получил ранение - осколками стекла ему посекло спину - во время приема родов. Человек выполнял свой профессиональный долг под вражеским обстрелом, и не колеблясь, собой закрыл будущую маму и ее малыша", - рассказал он.

По словам Гайдая, ныне на Луганщине фактически работают два родильных стационара – КНП "Северодонецкая городская многопрофильная больница" и КНП "Лисичанская многопрофильная больница". Однако беременные женщины из Кременной и других населенных пунктов не могут добраться до стационаров, ведь оккупанты неустанно обстреливают города. Поэтому на базе Кременской многопрофильной больницы развернули временный родильный стационар. Там уже родился мальчик.

"Всего за прошедшую неделю в этих медицинских учреждениях на свет появились восемь новых граждан Украины: пять мальчиков и три девочки. В трех случаях врачам пришлось делать кесарево сечение. Мамы и младенцы находятся под постоянным наблюдением специалистов и получают всю необходимую медицинскую помощь", - добавил Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине россияне накапливают силы, чтобы осуществить прорыв.

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