Он был бойцом одной из бригад ВСУ, воевать пошел с первых дней полномасштабного вторжения.

На войне с Россией погиб 39-летний львовский оператор и фотограф Юрий Олейник.

Информацию об этом обнародовали, в частности, "24 Канал" и ZAXID.NET, с которыми работал Олейник, а также Национальный союз журналистов Украины.

Как сообщает НСЖУ, оператор погиб 23 марта в Луганской области во время боевых действий. Он был бойцом одной из бригад Вооруженных сил Украины, воевать пошел с первых дней полномасштабного вторжения.

"Юрий Олейник был ветераном АТО, воевал на Донбассе в 2014-2015 году. После возвращения работал телеоператором во Львовской редакции "24 Канала". Увлекался фотографией и походами в горы. Работники "24 Канала" и редакция ZAXID.NET выражают искренние соболезнования семье и друзьям Юрия Олейника. Национальный союз журналистов Украины глубоко скорбит и разделяет боль потери талантливого медийщика. Вечная память Герою", - говорится в сообщении.

По словам коллег, Юрий был очень талантливым, работал над проектами "Мы", "Мы 2.0", "Трансплантация", "Сохранить жизнь", а также над созданием проекта "Интервью24" - в частности, делал интервью с ВИЧ-положительной, "день в скорой", инструкцию по первой домедицинской помощи и многое другое.

Как сообщал УНИАН, ранее под обстрелом в Киеве погибла журналистка The Insider Оксана Баулина.

А в боях за Мариуполь погиб известный украинский боец смешанных единоборств Егор Биркун, выступавший в составе сборной Украины.

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