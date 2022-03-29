Украинские бойцы закрепляются в Ирпене.

Ночью в городе Ирпень в который раз раздался обстрел. Но это не мешает украинским бойцам зачищать город от оккупантов.

Как рассказал в эфире телеканала "Рада" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, украинские бойцы закрепляются в Ирпене. И несмотря на то, что город уже удалось освободить, там ночью там работала реактивная артиллерия.

Денисенко подчеркнул, что на Киевщине украинские бойцы продолжают закреплять свои позиции. Также наши военные переходят в контратаки.

"Вчера мы освободили Ирпень. Мы там закрепляемся. Там происходит зачистка. Ночью, к сожалению, происходил снова обстрел. Мы слышали, что работала реактивная артиллерия", - рассказал он.

В то же время советник министра добавил, что сейчас уточняется оперативная информация. И уже в ближайшее время будет известна ситуация в Ирпене по состоянию на вторник, 29 марта.

Отметим, что мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что город удалось освободить от оккупантов. В то же время он добавил, что возвращаться жителям все еще не стоит спешить. Это делать не желательно прежде всего потому, что российские наемники продолжат его обстреливать.

Вас также могут заинтересовать новости: