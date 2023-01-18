Захватчики не прекращают мародерства на временно оккупированных территориях.

В Херсонской области российские оккупанты обыскивают пустые квартиры местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.

"Российские оккупационные войска не прекращают мародерства на временно занятых территориях", - говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустые квартиры местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.

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Мародерство россиян в Украине - что известно

Российские оккупанты отметились в Украине рядом преступлений, одним из которых стало массовое мародерство. С первых дней полномасштабной войны русские грабили дома украинцев - вывозили все, что могли, и даже домашних любимцев. В результате символами войны стали стиральная машина и унитаз, с которыми заметили убегающих захватчиков.

Кроме того, россияне на Херсонщине разграбили историческое шато переживший две мировые войны. Одним из самых нелепых ограблений стал вывоз живого енота из Херсонского зоопарка. Показательно, что этим эпизодом россияне, очевидно, очень гордятся.

В свою очередь издание The New York Times сообщило, что разграбление украинских музеев российскими оккупантами стало крупнейшим хищением предметов искусства со времен Второй мировой войны.

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