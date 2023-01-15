Похищение музейных ценностей оккупантами носит организованный и системный характер.

Разграбление украинских музеев российскими оккупантами стало крупнейшим хищением предметов искусства со времен Второй мировой войны. Об этом пишет The New York Times.

Согласно данным прокуратуры и самих музеев, в одном только Херсоне оккупанты украли более 15 тысяч предметов искусства и объектов исторического наследия. В общей сложности россияне разграбили или полностью уничтожили более 30 музеев в Херсоне, Мариуполе, Мелитополе и других городах.

Отмечается, что эти цифры касаются только задокументированных фактов. На практике масштабы хищений могут быть гораздо больше. По словам экспертов, с которыми пообщались журналисты, это самое масштабное хищение предметов искусства после Второй мировой войны.

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Специалисты полагают, что целью грабежа было не только получение материальных или исторических ценностей, но и стремление лишить Украину ее культурного наследия. Очевидцы отмечают, что разграбление музеев носило организованный характер, причем под руководством российских специалистов.

Мародерство оккупантов в Украине

Одним их характерных элементов российского вторжения в Украину стало системное и повальное мародерство. С первых дней войны зафиксированы многочисленные факты грабежей, которые совершали российские солдаты. Символом этого стала украденная стиральная машина.

Помимо кражи имущества из частных домов, россияне отметились разграблением целых предприятий. К примеру, на Херсонщине оккупанты разграбили историческое шато, которое пережило две мировые войны.

Однако самым нелепым проявлением российской клептомании стало похищение живого енота из херсонского зоопарка. Показательно, что этим эпизодом россияне, очевидно, очень гордятся.

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