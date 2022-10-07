Оккупанты делили стол и сон со свиньями.

Служба безопасности Украины показала, как оккупанты жили на Херсонщине. Рашисты разместились в хлеву, жили рядом со свиньями и сносили туда краденые стиралки.

Видео с доказательствами "свиной" жизни оккупантов появилось в Telegram-канале СБУ.

"СБУ получила неопровержимые доказательства, что собаки Путина - в жизни настоящие свиньи. После освобождения Любимовки на Херсонщине сотрудники СБУ начали проверку заброшенных позиций так называемой "второй армии мира". И от увиденного не смогли сдержать слез от смеха... Оккупанты делили стол и сон со свиньями", - говорится в сообщении.

Видео дня

Местный житель провел "экскурсию" и показал, где именно жили оккупанты. Рашисты сносили в свинарник украденные стиральные машины, рядом с ними они и спали, среди грязи и вони.

"Нашли себе подобных", - пошутил мужчина.

Ситуация на Херсонщине: как ВСУ "дают по зубам" оккупантам

7 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Зеленский на Херсонщине с начала октября уволен более полутысячи квадратных километров. Защитники нашей страны дают врагу отпор и гонят его все дальше.

Военный эксперт Жданов спрогнозировал, как будет развиваться контрнаступление ВСУ на юге и бои за Херсон. Скорее всего, российские войска будут усиленно отступать в направлении Херсона, а уже в самом городе они попытаются обороняться.

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