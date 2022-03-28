Об этом сообщает воздушное командование "Восток".

На Харьковщине ликвидирован очередной оккупационный беспилотник и вражеский самолет.

Об этом сообщает воздушное командование "Восток". Юго-восточный регион "становится второй Чернобаевкой" для российской авиации.

"На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисти под огнем ПВО потеряли беспилотник", – говорится в сообщении.

Кроме того, около 14:30 зенитный ракетный расчет Воздушных сил уничтожил очередной вражеский самолет.

Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных Сил отчитались, что за сутки 27 марта Воздушные силы уничтожили четыре самолета, вертолет, два беспилотника и две ракеты оккупантов. В то же время около 17 тысяч российских наемников пополнили ряды "двухсотих".

Из-за тотальной нехватки резерва РФ готовит отправку резервистов в Украину. Сообщается, что оккупанты даже бросают на войну заключенных – преступникам обещана полная амнистия. Если, конечно, они выживут.

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