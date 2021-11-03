Концентрация российских войск у границы вскоре может возрасти.

Ситуация на российско-украинской границе сейчас контролируемая, однако зимой РФ планирует увеличить количество своих военных там.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, РФ постоянно стоит на агрессивной позиции. Сейчас вокруг границы с Украиной и на оккупированных территориях дислоцируются около 90 тысяч военных, эта цифра постоянно меняется.

"То движение, которое происходит сейчас - это не впервые, оно типично для войны, которая происходит сейчас, потому что это движение происходит постоянно. По состоянию на сейчас информация, которой мы руководствуемся - это информация разведки. Я сейчас такую новость скажу, но нам следует ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас, что мы обсуждаем. Потому что разведка говорит, что планируется увеличение контингента в те месяцы - декабрь и январь",- прогнозирует Маляр.

Чиновница добавила, что отечественная разведка оперативно передает данные о ситуации на границе.

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"По состоянию на сейчас, это не та ситуация, когда надо бить в набат и говорить, что ситуация катастрофическая. Но в любой момент, скажем, завтра, этот риск существует. Риск эскалации существует постоянно, потому что мы находимся в состоянии войны, это надо осознавать", - говорит она.

"Украинцы не должны волноваться, ситуация под контролем, решения будут приниматься вовремя", - успокоила заместитель министра.

Концентрация войск РФ у границ с Украиной: что известно

На днях издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия в последнее время возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной - чиновники США и Европы с обеспокоенностью фиксируют нерегулярное перемещение техники и военнослужащих.

Позже в Минобороны Украины опровергли эту информацию. В оборонном ведомстве также заявили, что разведка не фиксирует значительного перемещения российских войск, их приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.

После чего издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, подтверждающие сообщения о том, что Россия снова сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной. В статье издания отмечается, что кадры были сделаны в районе российского города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Беларусью. На фото – скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с военными. А недалеко от северной границы Украины была перемещена техника 4-й танковой дивизии России – танки Т-80У и САУ. В этом районе, вокруг Брянска и Курска, замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии.

Автор: Юрий Годован