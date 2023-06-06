Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Российские захватчики провалили наступательные действия в районе Бахмута, тогда как ВСУ отбили все атаки за сутки в районе Марьинки. Всего в течение суток 6 июня произошло 28 боевых столкновений, сообщил Генштаб в своем вечерней сводке.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещиевки, однако успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы в Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Григоровка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

Видео дня

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорное, Веселое, Григоровка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 12 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Золотая Нива и Великая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Также российские захватчики совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, Харьковщины.

Атаки РФ по Украине 6 июня - что надо знать

6 июня российские террористы совершили очередное военное преступление - с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления, ГЭС разрушена.

Кроме того, минувшей ночью россияне запустили по Украине 35 крылатых ракет. Все из них уничтожили украинские силы ПВО. Действия врага привели к разрушениям на Киевщине.

Вас также могут заинтересовать новости: