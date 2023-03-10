Цель распространения ложной информации заключается в том, чтобы посеять в нашем обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут.

В Министерстве обороны сообщили об очередной информационной атаке россиян по ситуации в Бахмуте.

"Технология выглядит так: запускают большое количество якобы инсайдерской информации о якобы противоречиях между военно-политическим руководством относительно решений по Бахмуту. То есть о том, что вроде бы Президент, Залужный и Сырский имеют разные позиции относительно решений по Бахмуту. Это не так. Дискредитируют лично командующего сухопутными войсками. Придумывают политические подтексты военных решений", - заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также, по ее словам, оккупанты пытаются показать, что они своих берегут, а наше командование якобы не считается с жизнями людей.

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"На самом деле все наоборот. О чем свидетельствует соотношение погибших - у них в несколько раз выше, и тактика боевых действий", - сказала замминистра.

Она подчеркнула, что цель распространения такой информации заключается в том, чтобы посеять в нашем обществе дискуссию о том, стоит ли защищать Бахмут.

"Делают они это путем вбросов о неважности этого направления. Но, учитывая то, сколько информационных усилий и ресурсов они в это задействовали - именно они считают это направление стратегическим. Пытаются посеять сомнение и недоверие к нашим военным решениям и людям, которые их принимают. В эту ловушку наше демократическое общество всегда попадает. Но во время войны мы должны просто доверять решениям военных. Это их ответственность", - заявила Маляр.

Война в Украине - оборона крепости Бахмут

Как сообщал УНИАН, спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что за сутки на Бахмутском направлении российские захватчики осуществили 188 обстрелов ствольной и реактивной артиллерией, там произошло 57 боестолкновений. Он также объяснил, почему удерживать оборону Бахмута очень важно.

Ранее Череватый опроверг заявления представителей НАТО о возможном захвате россиянами города Бахмут в ближайшее время. Он отметил, что это свидетельствует о недостаточном понимании ситуации, которое связано с тем, что в альянсе привыкли к стабилизационным и миротворческим миссиям.

О том, что российские войска не имеют сил, чтобы окружить ВСУ в Бахмуте, заявляет и военный эксперт Александр Коваленко. Для этого, по его словам, захватчикам понадобятся еще не менее 30 БТГ, однако этих ресурсов у них нет.

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