Продолжаются тяжелые бои.

Российские захватчики могут сосредоточить все свои усилия на полном захвате Марьинки, если потерпят крах на Авдеевском направлении.

Такое мнение высказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире информационного телемарафона. Он отмечает, что возле Марьинки сейчас нелегкая ситуация, оккупанты продолжают давить и проводить штурмы.

"Это 20-23 атаки в сутки, то есть градус не спадает. Я так понимаю, что если у врага скорее всего ничего не удастся с Авдеевским направлением, то он будет пытаться продать своему народу хотя бы взятие Марьинки", - добавил Штупун.

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Ситуация на фронте: последние новости

В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что только за сутки на фронте произошло 40 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками.

На Авдеевском направлении войска РФ безуспешно осуществляли штурмы в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное и Первомайское, отбито более 10 атак.

На Марьинском направлении захватчики при поддержке авиации без успеха штурмовали в районах Марьинки и Новомихайловки, украинские силы отбили 12 атак.

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