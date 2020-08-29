Боевики устроили огневую провокацию из стрелкового оружия неподалёку от Зайцево.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано два нарушения режима тишины.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке. «Неподалеку от Зайцево задокументирована вражеская огневая провокация из стрелкового оружия. Выстрелы были неприцельными, поэтому украинские воины ответный огонь не открывали. Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в направлении наших подразделений неподалёку от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки», - говорится в сообщении.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Ситуация на Донбассе:

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулирование ситуации на Донбассе 22 июля.

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Перевод: Тамара Отовская