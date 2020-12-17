Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Сегодня оккупанты трижды нарушили перемирие на Донбассе.

Читайте такжеМИД выразил протест России из-за отправки очередного «гумконвоя» на ДонбассКак говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30, противник второй раз за несколько недель на том же направлении применил артиллерийские системы крупных калибров в сочетании с минометным огнем.

Так, с ночи вооруженные формирования России открывали огонь вблизи Водяного на Приазовье.

"Сначала противник применил минометы 82-го калибра и гранатометы различных систем. Утром на этом же направлении использовал уже тяжелое вооружение - артиллерийские системы 122-го калибра, 120-ти и 82-х миллиметровые минометы", - отметили в штабе ООС.

Третий раз режим прекращения огня враг нарушил у этого же населенного пункта, снова открыв огонь из гранатометов.

В то же время, в штабе подчеркнули, что на всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

Сообщается, что выстрелы оккупантов были неприцельными и не представляли угрозы жизни украинских воинов, поэтому ответный огонь они не открывали.

Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет.

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Автор: Антонина Доломанжи