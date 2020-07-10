Оккупанты на Донбассе открыли огонь из гранатометов: ранен военный
В результате обстрела со стороны боевиков вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе был ранен один из украинских военнослужащих.
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Об этом сообщается на странице сделки Объединенных сил в Facebook.
"Вблизи населенного пункта Авдеевка враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов один наш военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Воина эвакуировали в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь, его состояние удовлетворительное.
Огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность, потери противника уточняются.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Российские наемники применяли запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
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