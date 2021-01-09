С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеВ Минобороны опровергли закупки российского картофельного пюреОб этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

«За прошедшие сутки, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Подавляющее большинство обстрелов осуществлено ​​вооруженными формированиями Российской Федерации в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», - говорится в сообщении.

Так, на Приазовье, неподалеку от Водяного противник 4 раза открывал огонь в сторону украинских позиций из различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Водяное возле Донецка враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия. Такое же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска дважды проявляли вооруженную активность неподалеку от Пивденного. «Здесь враг открыл провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода «Горловка-Торецк». Во избежание жертв, рабочая бригада была немедленно выведена из района обстрела, работы прекращены», - говорится в сообщении.

«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет», - сообщили в штабе.

С начала текущих суток, 9 января, в районе проведения ООС наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и далее контролируется украинскими воинами, отметили в штабе.

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Автор: Юлия Янкевич