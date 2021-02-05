В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня.
Читайте такжеОккупанты на Донбассе из гранатомета обстреляли украинские позиции возле ГнутовоОб этом пресс-центр штаба ООС сообщает в вечерней сводке.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", недалеко от Новомихайловки, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также недалеко от населенного пункта был зафиксирован пролет беспилотника противника с пересечением линии разграничения, который совершил дистанционное минирование позиций Объединенных сил миной ПОМ-2.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" российско-оккупационные войска совершили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета в районе населенного пункта Богдановка.
"Боевых потерь среди украинских защитников нет", - уточнили в штабе.
Отмечается, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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