Режим тишины сохраняется в полной мере \ фото УНИАН
На Донбассе с начала суток не зафиксировано провокаций со стороны российских вооруженных формирований.
Читайте такжеСовместную с боевиками "инспекцию" позиций ВСУ вблизи Шумов временно отменили - источникОб этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30.
"С начала текущих суток, 11 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, не зафиксировано. На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.
Новости по теме:
- Яременко рассказал о деталях совместного с боевиками "инспектирования" позиций ВСУ
- Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе – штаб
- Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие - штаб
- К "инспекции" украинских позиций возле Шумов могут вернуться через несколько дней - Кравчук
- В Кремле прокомментировали отмену инспекции позиций ВСУ на Донбассе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram