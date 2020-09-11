На всех участках ответственности украинских подразделений сохраняется режим тишины.

На Донбассе с начала суток не зафиксировано провокаций со стороны российских вооруженных формирований.

Читайте такжеСовместную с боевиками "инспекцию" позиций ВСУ вблизи Шумов временно отменили - источникОб этом сообщается в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:30.

"С начала текущих суток, 11 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, не зафиксировано. На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.

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Автор: Антонина Доломанжи