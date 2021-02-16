В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов недалеко от Красногоровки.

Сегодня на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Читайте такжеСутки на Донбассе прошли без потерь, но с нарушениями перемирия - штаб ООСОб этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Так, отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра недалекоот Красногоровки.

"Из станковых противотанковых и подствольных гранатометов противник открывал огонь недалеко от Водяного, что на Приазовье. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Пивденное вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из снайперского оружия. На прицельные обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет.

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Автор: Леся Лещенко