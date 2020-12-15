Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, в начале суток, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное противник дважды применил для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие. А под вечер оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов.

"Вражеские выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Хорошо зная коварство врага, украинские военнослужащие всегда наготове к его вероятным провокациям. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

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Автор: Леся Лещенко