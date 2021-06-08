Потерь и ранений среди украинских бойцов за минувшие сутки нет.

На Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За прошедшие сутки, 7 июня, позиции наших защитников обстреляли дважды - в районе Луганского и Лебединского.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС у Facebook, в частности, сообщается, что вблизи Лебединского оккупанты открыли огонь по позициям наших военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Потерь и ранений среди украинских бойцов за прошедшие сутки нет.

"На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь", - говорится в сообщении.

Также известно, что сегодня с утра боевики успели дважды нарушить "тишину" на Донбассе.

"Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", говорится в сообщении.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко