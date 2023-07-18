Глава Харьковской ОВА сообщил УНИАН, что целью оккупантов является Купянск-Узловой - важная для армии РФ территория с точки зрения развертывания маршрутов логистики.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объяснил, почему армия РФ "пошла в атаку" на Купянском направлении и перебросила именно туда дополнительные силы.

В эксклюзивном комментарии УНИАН чиновник указал, что врагу важно захватить поселение Купянск-Узловой, чтобы развернуть новые логистические маршруты и направлять войска армии РФ дальше, вглубь Харьковской территории.

"Купянское направление для него (для врага - УНИАН) всегда было в приоритете, поскольку там находится Купянск-Узловой и именно эта территория их непосредственно интересует. Там есть логистические маршруты, железнодорожные пути для того, чтобы они перенаправляли своих военных. Во время оккупации они именно этим и занимались. Для того, чтобы направлять свои войска дальше, вглубь Харьковской области, на территории Луганской и Донецкой областей соответственно. Поэтому мы понимаем, что это направление для них является приоритетным", - указал он.

Также глава Харьковской ОВА подчеркнул, что соответствующие логика россиян не стала неожиданностью: "Мы четко понимаем, сколько военных есть на каком направлении... И на Купянском в частности. Наши военные адекватно там принимают меры по нашей безопасности", - сказал Синегубов.

По его словам, на этом участке фронта россияне постоянно проводят ротации. Сейчас там действуют штурмовые подразделения "Штурм Z", Таманская дивизия и другие части. Некоторые из них уже ранее разбили на Изюмском направлении: "Поэтому для нас это не новость", - резюмировал он.

Армия РФ перешла в наступление на Купянском направлении

Напомним, 17 июля командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что армия РФ пытается взять инициативу на Купянском направлении: захватчики перешли в наступление и передислоцируют на этот участок фронта дополнительные силы.

Уже сегодня представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что ВСУ удерживают Купянский фронт, однако ситуация там сложная. Фиксировалось не менее 536 минометных обстрелов и 10 авианалетов.

Вечером 18 июля Генштаб Украины и заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщили, что россияне не имеют успеха на Купянском направлении. Инициатива в боях перешла к ВСУ.

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