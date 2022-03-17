Трофеями стали БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

В ходе боевого столкновения оккупанты бежали от украинских военнослужащих, покинув свое оружие и технику.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины на Facebook.

"В ходе боевого столкновения российские оккупанты позорно бежали от воинов 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику. Нашим защитникам достались трофеи — БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", — говорится в заметке.

Отмечается, что все "целое и пригодное для боевых задач".

"Отныне из них будут бить бывших хозяев", — отметили в Генштабе.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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