В ходе боевого столкновения оккупанты сбежали от украинских военнослужащих, бросив оружие и технику / фото Facebook
В ходе боевого столкновения оккупанты бежали от украинских военнослужащих, покинув свое оружие и технику.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины на Facebook.
"В ходе боевого столкновения российские оккупанты позорно бежали от воинов 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику. Нашим защитникам достались трофеи — БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", — говорится в заметке.
Отмечается, что все "целое и пригодное для боевых задач".
"Отныне из них будут бить бывших хозяев", — отметили в Генштабе.
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