Бойцы Сил обороны Украины рассказали, что сейчас происходит в городе, и с каким настроением они сдерживают натиск врага.

Бойцы одного из подразделений, обороняющих Бахмут, вышли в прямой эфир канала "1+1", чтобы рассказать о ситуации в городе и своем отношении к происходящему.

По словам военнослужащего с позывным "Магеллан", общая ситуация в районе Бахмута принципиально не менялась уже несколько месяцев. Небольшое продвижение врага не сказалось на желании бойцов защищать свою землю.

"Мы заряжены защищать свою Родину, свое общество. У нас есть большое желание, и нет другого выхода", – заявил "Магеллан".

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Боец с позывным "Прокурор" рассказал, что несколько дней назад были очень тяжелые бои.

"Было наступление по всей протяженности фронта, но мы устояли и уничтожили всех врагов, которые на нас шли. Мы точно знаем, что так же будет и в следующий раз", – рассказал он.

Солдат с позывным "Док" отметил, что этот батальон с первых дней войны на 100% комплектуется добровольцами.

"Поэтому мы Бахмут не сдадим. Каждый заряжен, мотивирован на победу. Пусть рашисты знают – тут бойцы, которые не отдадут ни метра нашей украинской земли", – заверил военный.

Битва за Бахмут

После захвата Лисичанская в июне текущего года российские войска продолжили попытки наступления на Донбассе с целью полной оккупации Донецкой области. Первоочередной целью на этом направлении оказался Бахмут.

Наступление с целью взятия Бахмута ведут преимущественно боевики так называемой "Группы Вагнера", состоящие в основном из завербованных российских заключенных и профессиональных наемников. Отличительной особенностью боевой тактики "вагнеровцев" является "забрасывание трупами" украинских позиций.

Однако даже готовность жертвовать большим количеством своих солдат не помогает россиянам в достижении поставленных целей. После почти полугода активных наступательных действий город Бахмут остается под полным контролем ВСУ.

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