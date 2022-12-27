Арестович рассказал, является ли информация об успехах ВСУ возле Кременной правдой.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович описал ситуацию на фронте. По его словам, ВСУ отомстили рашистам за жуткий обстрел Херсона, который те устроили 24 декабря.

"Очень много неплохих накрытий было на левом Херсонском берегу. Наша артиллерия отомстила, очень удачно. Больше сотни в совокупности, доказанных", - рассказал в эфире с Марком Фейгиным Арестович.

Также он прокомментировал ситуацию под Бахмутом. "Злые языки", как Арестович называет российских пропагандистов и "военкоров", говорят об успехах ВСУ.

"Самая горячая линия, понятно, от Марьинки до Соледара. Под Бахмутом злые языки говорят, с той стороны, что у нашей страны есть определенные успехи... Могу сказать, что несколько отодвинули в парочке направлений от Бахмута, говорят злые языки. Тем не менее, обстановка остается очень сложной, но контролируемой. Сложная обстановка в Соледаре, между Бахмутом и Соледаром", - указал советник ОП.

Арестович высказался и о слухах касательно Кременной в Луганской области. Некоторые начали "намекать", что там изменилась ситуация и вскоре нас якобы ждут

"На направлении Кременной было много слухов... Я не вижу признаков сенсационных новостей, хотя злые языки утверждают, что наша страна ближе к ним стала, и не просто ближе, а результативнее ближе. Но, опять же, это утверждают злые языки. Тут ни да, ни нет", - резюмировал Арестович.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщала Анна Маляр, РФ хочет выйти на границы Донецкой области до конца года. Однако все попытки окружить крепость-Бахмут, который героически защищают украинские военные, у рашистов не получится.

Каждый защитник Бахмута является настоящим героем. Несмотря на все усилия оккупантов, защитники нашей страны стойко держатся, за их подвигами следит вся Украина.

Недавно в ВСУ рассказали, что россияне изменили тактику штурмов под Бахмутом и несут большие потери. А сегодня, 27 декабря, защитники Бахмута вышли в прямой эфир телемарафона и дали обещание украинцам.

По словам военнослужащего с позывным "Магеллан", общая ситуация в районе Бахмута принципиально не менялась уже несколько месяцев. Небольшое продвижение врага не сказалось на желании бойцов защищать свою землю.

Вас также могут заинтересовать новости: