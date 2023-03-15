Также в пакет шведской помощи войдут ключевые средства противовоздушной обороны.

Правительство Швеции приняло решение предоставить ВСУ 10 танков Leopard 2 немецкого производства, чтобы помочь ВСУ подготовиться к предстоящему контрнаступлению.

Об этом по итогам "Рамштайн-10" сказал министр обороны США Ллойд Остин, передает "Европейская правда". "Мы услышали обновленную информацию о нашем прогрессе и определенных значимых новых обязательствах. Швеция объявила, что передаст Украине 10 танков Leopard 2 и ключевые средства противовоздушной обороны", – сказал Остин.

Однако глава Пентагона не уточнил, о каких именно средствах ПВО идет речь.

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Напомним, ранее сегодня Ллойд Остин сказал, что сейчас 9 стран заявили о готовности предоставить Киеву танки Leopard общим количеством 150 единиц.

Помощь Швеции Украине

Швеция с самого начала войны поддерживает Украину. Власти страны выделяли 520 млн крон в поддержку Украины. В конце лета 2022 года Швеция присоединилась к британской программе обучения украинских военных.

А уже в этом году шведская сторона анонсировала поставки Украине танков и САУ. В конце зимы Швеция анонсировала, что передаст ВСУ зенитные установки IRIS-T и Hawk.

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