Подобными ударами Силы обороны не уничтожат всех ответственных за атаку по Сумах накануне, считает Павел Нарожный.

Второй удар по месту расположения 112 бригады РФ имеет целью не только отомстить за атаку россиян по Сумам. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.

"Это уже второй удар, 448 и 112 бригады, ответственные за удары по городу Сумы. Мы видим удары по складам боеприпасов, пунктам постоянной дислокации, учебным корпусам. Мы должны как-то ответить за этот удар. Мы не можем сказать, что так уничтожим всех ответственных за это дело - я думаю, этим займутся другие органы, которые умеют ездить на электросамокатах. Здесь больше речь идет об уничтожении пункта постоянной дислокации", - сказал Нарожный.

Удары мести: что известно

13 апреля российские захватчики ударили баллистическими ракетами по городу Сумы. В результате этого погибли 34 человека, среди них - двое детей. Также 119 человек получили ранения.

Видео дня

В ответ на атаку на мирное население Силы обороны Украины поклялись отомстить России за Сумы. Генштаб объявил, что Россия получит в ответ ярость украинцев и неотвратимое возмездие.

Уже в ночь на 16 апреля дроны атаковали российский город Шуя. Впоследствии стало известно, что целью атаки стала ракетная бригада, ответственная за теракт в Сумах.

Уже следующей ночью, 17 апреля, БПЛА во второй раз атаковали город Шуя. На видео из российских Telegram-каналов видно, что дроны атакуют непосредственно воинскую часть, в результате чего там начинается пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: