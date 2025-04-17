Второй удар по месту расположения 112 бригады РФ имеет целью не только отомстить за атаку россиян по Сумам. Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире на Радио NV.
"Это уже второй удар, 448 и 112 бригады, ответственные за удары по городу Сумы. Мы видим удары по складам боеприпасов, пунктам постоянной дислокации, учебным корпусам. Мы должны как-то ответить за этот удар. Мы не можем сказать, что так уничтожим всех ответственных за это дело - я думаю, этим займутся другие органы, которые умеют ездить на электросамокатах. Здесь больше речь идет об уничтожении пункта постоянной дислокации", - сказал Нарожный.
Удары мести: что известно
13 апреля российские захватчики ударили баллистическими ракетами по городу Сумы. В результате этого погибли 34 человека, среди них - двое детей. Также 119 человек получили ранения.
В ответ на атаку на мирное население Силы обороны Украины поклялись отомстить России за Сумы. Генштаб объявил, что Россия получит в ответ ярость украинцев и неотвратимое возмездие.
Уже в ночь на 16 апреля дроны атаковали российский город Шуя. Впоследствии стало известно, что целью атаки стала ракетная бригада, ответственная за теракт в Сумах.
Уже следующей ночью, 17 апреля, БПЛА во второй раз атаковали город Шуя. На видео из российских Telegram-каналов видно, что дроны атакуют непосредственно воинскую часть, в результате чего там начинается пожар.