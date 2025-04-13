По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей, сообщил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар России баллистикой по городу Сумы утром 13 апреля, сообщив, что, по предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

"Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", - отметил он.

Только сволочь так может поступать, добавил Зеенский:

Видео дня

"Забирая жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают".

Президент в который раз акцентировал, что Россия затягивает войну:

"Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист".

Россия атаковала Сумы баллистикой 13 апреля - что известно

Напомним, как писал УНИАН, российские оккупанты 13 апреля нанесли ракетный удар по Сумам.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что по предварительным данным, погиб 21 человек, также известно о по меньшей мере 20 раненых:

"С первых минут на места поражений прибыли спасатели и полицейские. Много жертв".

Вас также могут заинтересовать новости: